افتتاح معرض أشمون الأول لكتاب الطفل

افتتح صباح اليوم، معرض أشمون الأول لكتاب الطفل والأسرة، الذى تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة هيثم الحاج على فى الفترة من ٢٢ أكتوبر إلى ١ نوفمبر المقبل، بمكتبة الطفل والشباب، ومشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة أحمد عواض، بحضور أحمد القزاز رئيس مجلس المدينة، ومحمد الفقي رئيس قطاع التسويق بالهيئة، عبدالنبي ابراهيم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والقمص أغاثون شحاتة راعي كنيسة الأنبا تكلا بأشمون الذي أشاد بالمعرض بما حواه من مجموعة متنوعة من كتب الأطفال وطالب بمزيد من الفعاليات الخاصة بالطفل وكيفية جذب الطفل تجاه الكتاب بعد انشغاله عنه لحساب الإنترنت.



وأكد الدكتور أنور الشهبة، مفتش وزارة الأوقاف، على أن الدور الذي تلعبه وزارة الثقافة إنما هو السلاح الحقيقي لمجابهة الأفكار المتطرفة من شأنه النهوض بالمجتمع من خلال بناء طفل سوي، ما يرسخ لديه انتماءه لوطنه.



وأوضح محمد الفقي أن المعرض في دورته الأولى يعتبر بداية خطة لمعارض الطفل للكتاب تشمل كل محافظات مصر، مؤكدًا أن الدورات القادمة ستشهد مزيدًا من الفعاليات المصاحبة للمعرض مثل العروض المسرحية، ورش حكي، ورش فنية بالتعاون مع قطاعات الوزارة.