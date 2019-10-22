تأجيل محاكمة 215 متهمًا في "كتائب حلوان"

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الثلاثاء، محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان" إلى جلسة 17 نوفمبر المقبل.



تضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكمة أنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.