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حوادث

التحقيق مع 22 إخوانيًا استغلوا حادث "شهيد الشهامة" ضد الدولة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 02:19 م
جريدة الدستور
حسام محفوظ
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تباشر نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها مع 22 إخوانيًا متورطين باستغلال قضية حادث "شهيد الشهامة" محمود البنا، بمحافظة المنوفية؛ لإثارة الفوضى وضرب الدولة.

وكانت النيابة تلقت إخطارًا من وزارة الداخلية تؤكد رصد قطاع الأمن الوطني محاولة جماعة الإخوان الإرهابية استغلال حادث الاعتداء على الطالب محمود البنا المعروف بـ"شهيد الشهامة" في المنوفية، لتأليب الرأي العام وإثارة الفوضى والبلبلة في أوساط المواطنين وتأجيج مشاعر المواطنين والتحريض ضد الدولة، من خلال نشر العديد من الأخبار المغلوطة والشائعات الكاذبة.

واعترفت المتهمة سالي فوزي محمد، بأنها تلقت تعليمات بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي واستغلال الحادث لتجميع المواطنين والتظاهر ضد النظام والحكومة.

فيما اعترف المتهم محمد محمود عبدالحافظ، أنه تلقى اتصالًا من إخواني دفع لهم مبالغ مالية لجمع الناس أمام محكمة شبين الكوم يوم جلسة محاكمة المتهم محمد راجح، لقلب التجمع إلى مظاهرة ضد الدولة، مضيفًا أنه كانت بحوزته حقيبة بداخلها أسلحة للاشتباك مع الأمن.

فيما أكد الإخواني خالد سيد محمد، مقيم بمنطقة "كوم بكار- الهرم"، أنه تلقى تعليمات من قيادات الإخوان بالخارج باستغلال مقتل الشاب محمود البنا، وصنع محادثة مفبركة على تطبيق "الواتس آب" بين جد القاتل، لواء شرطة سابق، مع أحد الضباط، للقيام على خلاف الحقيقة بتزوير بطاقة شخصية لإثبات أنه حدث للهروب من عقوبة الإعدام.

واعترف الإخواني محمود حسين، باتفاقه مع مجموعة من أصدقائه على استغلال الحادث عقب انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وطبع منشورات وكتابات على الحوائط لإثارة الفوضى والغضب ضد الدولة والحكومة.

يذكر أن محكمة شبين الكوم قررت تأجيل نظر القضية إلى جلسة 27 أكتوبر الجاري، تنفيذًا لطلبات دفاع المجني عليه والمتهمين.

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