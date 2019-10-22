قاتل الأطفال وقامع الحريات.. أبرز انتهاكات أردوغان لحقوق الإنسان

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، إنفوجراف حول أبرز انتهاكات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحقوق الإنسان، وجاء أبرزها على النحو التالي:



- اتخذ أردوغان انقلاب عام 2016 المزعوم ذريعة للتنكيل بمعارضة في تركيا.



- فصل أردوغان 130 ألف موظف مدني عن عملهم واعتقل نحو 80 ألف مواطن، كما أغلق أكثر من 1500 منظمة غير حكومية وتم إغلاق 15 جامعة.



- احتلت تركيا في عهد أردوغان المرتبة 155 في حرية الصحافة من أصل 150 في الترتيب العالمي بعد إغلاق نحو 178 مؤسسة إعلامية ودار نشر بحجة دعم الانقلاب المزعوم.



- كما اعتقل 319 صحفيًا وإعلاميًا في مجال الصحافة داخل السجون بالإضافة إلي 581 صحفيًا طردوا من عملهم خلال النصف الأول من عام 2014.



- اعتقلت سلطات أردوغان 4 رؤساء بلديات كردية بوادية ديار بكر بعد عودتهم من مناصبهم بدعوي انتمائهم لتنظيمات إرهابية.