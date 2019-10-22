ورش رسم وحكى بـ ثقافة الفيوم

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة بفرع الفيوم، فنفّذت مكتبة الطفل والشباب بسنورس، ورشة حكي مع الأطفال، وتحدثت مسئولة النشاط عن تنمية ذكاء الطفل ومدى تأثيره على الحياة اليومية وبالأخص في الدراسة، والغذاء المناسب لكي ينمو بشكل سليم وطبيعي، أعقبها مجموعة من الألعاب الترفيهية، تلاها جولة بغرفة الحاسب الآلي، مستمتعين بزيارة المكتبة ووعدوا بتكرار الزيارة في أقرب وقت.



ونفذت مكتبة الطفل والشباب بطامية، ورشة رسم بمدرسة الشهيد محمد أبو شقره الثانوية العسكرية بنين، كما عقدت مكتبة منية الحيط الفرعية محاضرة بعنوان "دور المكتبة فى التثقيف" ألقاها أحمد محمد السيد، الذي أوضح أهمية دور المكتبة فى نشر الوعي الفكري والثقافي بين مختلف فئات المجتمع.



وتطرق إلى مفهوم المكتبة مؤكدا أنها صومعة يعتكف فيها القارئ كى ينهل من رحيق العلم بما تحتويه من كتب قيمة تنمى الثقافة وتغذى العقل بما فيها من معلومات وأنها ليست المكان الذي يمكن منه استعارة كتب فقط، إنما مكان نحصل منه على المعلومات.