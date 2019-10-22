الداخلية تحتفل باليوم العالمي لـ"العصا البيضاء"

استقبل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، وفدًا من ذوي الإعاقة البصرية؛ احتفالًا باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء.



وأكد ضباط القطاع للوفد أن سياسة الوزارة تهدف إلى تيسير وتسهيل إجراءات الحصول على كل الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة حال ترددهم على القطاعات الخدمية للوزارة.



وأهدى القطاع للوفد- في نهاية اللقاء- مجموعة من "العصا البيضاء" تقديرًا ومشاركة لهم في الاحتفال.



وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجه قطاع الأحوال المدنية والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية والإدارة العامة لتصاريح العمل، استخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل لذوي الإعاقة البصرية مجانًا لمدة أسبوع.