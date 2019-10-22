الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 الموافق 23 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

سياسي

قريبًا.. النادي الإعلامي يعلن الفائز بجائزة حمدي قنديل

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:56 م
حمدي قنديل
حمدي قنديل
طباعة
يستعد النادي الإعلامي للإعلان عن الفائز بجائزة "حمدي قنديل" للتفوق الصحفي في العام ٢٠١٩ وهي الجائزة التي تمنح لإحدى الشخصيات الإعلامية صاحبة التأثير والإنجاز في المجال الإعلامي المصري خلال العام.

وتعد "جائزة حمدي قنديل" أحدث مبادرات النادي الرامية إلى تعزيز المجال الإعلامي المصري، عبر تكريس القيم الإيجابية التي ميزت مسيرة الإعلامي الراحل الأستاذ حمدي قنديل، وتحفيز الفاعلين في القطاع على تطوير جهودهم وزيادة المبادرات الفردية الداعمة للأداء الإعلامي المؤثر.

وكان النادي الإعلامي دعا الجهات ذات الصلة (النقابات، الجامعات، المؤسسات الإعلامية، منظمات المجتمع المدني) الراغبة في ترشيح شخصيات إعلامية للفوز بها، إلى إبلاغ النادي بأسماء المرشحين، في موعد أقصاه ٢٥ سبتمبر، عبر البريد الإلكتروني [email protected]، في رسالة تحت عنوان "ترشيح جائزة حمدي قنديل".

ومن جهة أخرى سيعلن النادي الإعلامي عن الفائزين الثلاثة من الصحفيين والإعلاميين المصريين الذين أظهروا القدرة على إنتاج موضوعات صحفية وإعلامية ملتزمة بأسس العمل الصحفي الرشيد، ومتوافقة مع المعارف والمهارات والقيم التي يتناولها "دليل الإرشادات التحريرية للصحفيين المصريين".

ويأتي الإعلان عن الفائزين ممن تقدموا لمسابقة النادي، وذلك خلال منتدى إعلام مصر، والذي يقام في القاهرة يومي ٣ - ٤ نوفمبر ٢٠١٩، هذا ويحصل الفائزون على رحلة إلى دولة أوروبية لزيارة أهم المواقع الصحفية والإعلامية كما يمنح كل فائز مجسمًا خاصًا بالجائزة، وهذا ويعلن النادي عن الأسباب التي دعته لاختيار الفائز خلال حفل تسليم الجوائز، ويتم التنسيق على الرحلة بين الفائزون وبين النادي الإعلامي بما يتوافق مع أجندة النادي.

وتشترط الجائزة ألا يتجاوز ما يتقدم به المتسابق ثلاثة أعمال مختلفة، ويمكن أن تكون قصصًا إخبارية أو تحقيقات صحفية أو تقارير أو مقابلات صحفية أو مقابلات إذاعية أو تقارير فيديو أو تحقيقات استقصائية، كما يمكن أن تكون منشورة في صحف مطبوعة أو إلكترونية أو مذاعة في التليفزيون، على أن تكون منشورة أو مذاعة في إحدى وسائل الإعلام المصرية خلال الفترة من أول يوليو ٢٠١٨، إلى ٣٠ يونيو ٢٠١٩.

يذكر أن النادي الإعلامي هو أحد مشروعات البرنامج الإعلامي بالمعهد الدنماركي المصري للحوار، وانطلق النادي عام ٢٠١٢ بهدف دعم ملف تطوير الإعلام المصري، من خلال منظومة من الأنشطة الإعلامية والمعرفية، تحدد ويتم التخطيط لها وفق تقييم لاحتياجات القطاعات الإعلامية المختلفة، والمطروحة من جانب الإعلاميين المصريين أنفسهم.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

ترحيل 66 أجنبيًا خارج البلاد

منذ حوالي 20 ساعة

هاني شاكر يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا

منذ يوم

حبس منتحل صفة ضابط سرق سيدة في عابدين

منذ حوالي 17 ساعة

"عيب كده".. مشاجرة بين هنا الزاهد ومتابعة بسبب طلعت زكريا

ads

الصور

image description

بالصور.. تامر عبد المنعم يكرم لبلبة بندوة قصر السينما

image description

مباراة فوز الزمالك على المقاولون وتصدر الدورى مؤقتًا

image description

"الهضبة" ونجوم الفن والرياضة في حفل زفاف شقيقة ملك قورة

image description

تامر عاشور والليثي وعدوية يشعلون حفل المنارة بحضور جماهيري كبير

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات الدورى المصرى والقنوات الناقلة

هجوم إخوانى على «جو شو»: يسعى للمال والشهرة

الصحة لـ النواب: لا يوجد نقص في الأدوية أو الأمصال وألبان الأطفال

بريطانيا ترفع حظر السفر لشرم الشيخ

أيام زمان

عبدالحليم حافظ جمع أكثر من 60 ألف جنيه إسترليني في 4 أيام بالمغرب

"غمزة عين" كادت أن تدفع ثريا سالم حياتها ثمنًا لها

اعتناق ليلى مراد للإسلام لحظة آذان الفجر.. تعرف على القصة

شريفة ماهر تزوجت من ستيني في سن الخامسة عشر والسبب "والدها"

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

تحذير.. تدخين الكبار يسبب فقدان النظر عند الأطفال

عادات تتحكم فى ضغط الدم و"السكرى" و"الكولسترول"

إنتاج جنين دون بويضات أو حيوانات منوية.. فقط قطعة جلد

أخصائى تغذية: 12 بيضة مسموح بتناولها يوميًا

الرئيس نيوز

السفارة الإسرائيلية بالقاهرة تنفي نشر أنظمة دفاع لحماية "سد النهضة"

بعد فشل نتنياهو.. جانتس يستعد لتشكيل حكومة إسرائيلية

عبدالعال: يبدو أن الصعيد سقط من أولويات الحكومة

آبي أحمد: سنحشد مليوناً في أي حرب حول سد النهضة لكن المفاوضات هي الحل

منوعات

"فولوكوبتر" تطلق أول تاكسى جوى فى العالم بسنغافورة

العثور على مخلفات في سلاحف بحرية نافقة بكوريا الجنوبية

سكان بلدة رومانية يحزنون على "آيل" مصاب فضل الموت وسطهم

شرطة جنوب إفريقيا تصادر 12 صندوقًا من عظام الأسود

كشكول

أولياء الأمور لـ"التعليم":"ولادنا مستلموش الكُتب.. وكونكت بلس بـ50 جنيه في الفجالة"

عبد المنعم سعيد: مصر اختارت مسيرة التنمية القائمة في إطار 10 محركات

"المنوفية" تستقبل لجنة تقييم أفضل جامعة مصرية

"المحرصاوي" لطالبات تمريض: احذرن من الانسياق وراء الشائعات

إسلام سياسي

كيف تمول قطر الجماعات المتطرفة في فرنسا؟

التفاصيل الكاملة لتحركات الإخوان في الإعلام الأوروبي لتنفيذ خطة التحريض ضد مصر

إخوانية منشقة: الكذب والتضليل باسم الدين وراء تَركي للجماعة

تطبيق "تيك توك".. طريقة داعشية جديدة لاستقطاب عناصر


زيت وسكر

المستندات اللازمة لإضافة الزوجة لبطاقة تموين الأسرة

“أبوالحسن”: مصر من أوائل المتحركين لرعاية حقوق المهمشين

إتاحة أراضٍ بمركز كفر الدوار لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي

نائب رئيس”المجتمعات العمرانية الجديدة” يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها ببدر

مقالات الرأي
ماجد حبته
لبنان.. بعد الورقة التخديرية
لواء.حمدى البطران
المصريون فى رسائل إنجليزية
غسان شربل
العهد والحكومة والحزب ورسائل الخيبة
يوسف إدوارد
توطين صناعة الحوار
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض أشمون الأول لكتاب الطفل

ورش رسم وحكى بـ ثقافة الفيوم

"يوم في حياة الملك".. جولة للأطفال المكفوفين بالمتحف المصري

"حكايات تحت شجرة التوت" على مائدة ملتقى السرد العربي

صفحتنا ع الفيس بوك