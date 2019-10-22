رانيا يوسف تستعرض رشاقتها داخل "الجيم" (فيديو)

نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو لها من داخل صالة الجيم.



وظهرت رانيا، بملابس رياضية باللون الأسود تستعرض رشاقتها وهي تمارس بعض التمارين الرياضية الشاقة.



وكتبت رانيا، على الفيديو قائلة: "فكر في التدريبات الخاصة بك باعتبارها اجتماعات مهمة".

