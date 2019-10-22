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"خدمة الكترونية".. تفاصيل عمل بوابة العمرة المصرية قبل اطلاقها
الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:46 م
سمر عبداللهطباعة
تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، آخر استعدادات التشغيل الرسمى للبوابة الإلكترونية التى صدر قرارا بإنشائها تحت مسمى "بوابة العُمرة المصرية".
ترصد "الدستور" أهم المعلومات عنها.
- وافق مجلس الوزراء في اجتماعه يوم ٢٤ يوليو الماضي على إنشاء البوابة.
- تم إنشاؤها من خلال وزارة السياحة.
- تهدف إلي استحداث نظام إلكتروني يضمن لوزارة السياحة متابعة أعمال العمرة، والتأكد من الخدمة المقدمة للمعتمرين، وتطبيق الضوابط المنظمة لرحلات العمرة.
- تمكن الوزارة من حصر المشكلات والعمل على حلها قبل وقوعها، واعتماد كود مرجعي لكل معتمر تم إنهاء إجراءاته داخل المنظومة.
- حماية المعتمر من السماسرة والوسطاء والشركات غير المرخصة.
- تمكين المعتمرين من معرفة برامج الشركات السياحية من خلال الكود المرجعى الخاص، مع إمكانية تقدم المعتمر استفساراته وملاحظاته الكترونيًا من خلال “موبايل ابليكشن” داخل المنظومة.
- استفادة المعتمرين من التميز في الأسعار والخدمات نتيجة التفاوض الجماعي الذى تقوم به الشركات مع المؤسسات السعودية.
- مساعدة الشركات السياحية على مواكبة أية متغيرات تكنولوجية مستقبلية.
- تمنح وزارة السياحة الشركات اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.
- تلتزم شركات السياحة بوضع برامج العمرة التي تنظمها وتحميلها على البوابة، موضحًا بها أسماء المعتمرين المصريين المسافرين عن طريقها والرقم القومى لكل منهم.
- تمنح وزارة السياحة باركود خاص بكل معتمر يتم ربطه مع مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية.
ترصد "الدستور" أهم المعلومات عنها.
- وافق مجلس الوزراء في اجتماعه يوم ٢٤ يوليو الماضي على إنشاء البوابة.
- تم إنشاؤها من خلال وزارة السياحة.
- تهدف إلي استحداث نظام إلكتروني يضمن لوزارة السياحة متابعة أعمال العمرة، والتأكد من الخدمة المقدمة للمعتمرين، وتطبيق الضوابط المنظمة لرحلات العمرة.
- تمكن الوزارة من حصر المشكلات والعمل على حلها قبل وقوعها، واعتماد كود مرجعي لكل معتمر تم إنهاء إجراءاته داخل المنظومة.
- حماية المعتمر من السماسرة والوسطاء والشركات غير المرخصة.
- تمكين المعتمرين من معرفة برامج الشركات السياحية من خلال الكود المرجعى الخاص، مع إمكانية تقدم المعتمر استفساراته وملاحظاته الكترونيًا من خلال “موبايل ابليكشن” داخل المنظومة.
- استفادة المعتمرين من التميز في الأسعار والخدمات نتيجة التفاوض الجماعي الذى تقوم به الشركات مع المؤسسات السعودية.
- مساعدة الشركات السياحية على مواكبة أية متغيرات تكنولوجية مستقبلية.
- تمنح وزارة السياحة الشركات اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.
- تلتزم شركات السياحة بوضع برامج العمرة التي تنظمها وتحميلها على البوابة، موضحًا بها أسماء المعتمرين المصريين المسافرين عن طريقها والرقم القومى لكل منهم.
- تمنح وزارة السياحة باركود خاص بكل معتمر يتم ربطه مع مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية.