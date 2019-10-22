جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقيم ملتقى لتوظيف الخريجين من كلية الاعلام

تنفيذاً لإستراتيجية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا التى ترتكز على الالتزام بدعم خريجيها من مختلف التخصصات ، تنظم كلية الاعلام بالجامعة مؤتمراً صباح غد (الاربعاء) لتوظيف الخريجين من طلاب الكلية وذلك تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا.



صرح بذلك الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأضاف أن مؤتمر وملتقى التوظيف يقام فى مقر الجامعة ويأتى في إطار السعى المستمر نحو دعم الخريجين وأيضاً الطلاب المقرر تخرجهم وذلك بتوفير فرص عمل تتوائم مع ما تلقوه من تدريب راقى وفق مناهجهم الدراسية المتطوره التي تلقوها خلال دراستهم بكلية الاعلام بالجامعة.



يذكر أن هذا المؤتمر والملتقى المصاحب له يشارك فيه عدد من الشركات الكبري والمؤثرة التي تعمل في المجالات الاعلاميه والتدريب.