"حكايات تحت شجرة التوت" على مائدة ملتقى السرد العربي

يستضيف ملتقي السرد العربي برئاسة الدكتور حسام عقل بالتعاون مع صالون غادة صلاح الدين الثقافي، مناقشة كتاب "حكايات تحت شجرة التوت" للكاتب الصحفي أحمد عبد الكريم، الصادر عن دار نشر أفاتار لصاحبتها الدكتورة زينب أبو سنة، بمقره الكائن في 76 شارع عبد المنعم رياض، في السادسة والنصف مساء الأربعاء 30 أكتوبر الجاري.



يتضمن الكتاب السيرة الذاتية لكاتبه يحكي فيها تفاصيل حياته منذ نعومة أظافرة حتى خروجه للمعاش مرورًا بأحداث كثيرة أسرية واجتماعية وفنية وسياسية وثقافية.

