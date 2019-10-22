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حوادث

الأدلة الجنائية تعاين آثار حريق شقة في النزهة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:32 م
حريق
حريق
حسام التمساح
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أمرت نيابة النزهة الجزئية، اليوم الثلاثاء، بندب الأدلة الجنائية؛ لمعاينة حريق نشب في شقة سكنية؛ لبيان سبب الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق في النزهة، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.

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