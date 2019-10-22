ريهام عبدالغفور في جلسة تصوير مع محمد فراج (شاهد)

نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، حيث ظهرت في الصورة رفقة الفنان محمد فراج من أحدث جلسة تصوير خضعت لها لصالح إحدى المجلات.



وظهرت ريهام عبدالغفور في إطلالة شتوية جذابة حيث ارتدت فستانًا أسود جلد في حين ارتدى فراج ملابس من اللون الأبيض لخلق تناغم في الصورة، وعلقت ريهام عبدالغفور عليها قائلة: " قريبا مع صديقي الفنان محمد فرج وجلسة تصوير جديدة ومختلفة".



يذكر أن آخر أعمال النجمة ريهام عبد الغفور الفنية مسلسل "زى الشمس"، والذي تم عرضه فى موسم رمضان الماضي وجسدت فيه دور "فريدة" الشخصية اللعوب التى يتم قتلها ويظل هذا الحادث لغز المسلسل ولغز مع الجمهور حتى الحلقة الأخيرة.