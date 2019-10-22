بعد العودة.. أهم الأرقام عن سياح بريطانيا في مصر

أبلغت الحكومة البريطانية، شركات الطيران، اليوم الثلاثاء، أنها لم تعد تنصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ، بحسب بيان من سفارتها بالقاهرة.



ورحبت وزارة الطيران المدنى بقرار الحكومة البريطانية بشأن إستئناف الرحلات إلى مدينة شرم الشيخ، بعد أن توقفت لمدة 4 سنوات منذ حادث سقوط الطائرة الروسية في صحراء العريش نهاية أكتوبر 2015.



وقالت الوزارة في بيان لها: "يعد القرار مؤشرًا للعلاقات والثقة بين مصر والمملكة المتحدة، وتتويجًا للتنسيق الاستراتيجي الذي تم بين حكومة الدولتين".



وترصد "الدستور" أهم الأرقام عن السياحة البريطانية رصدها موقع "travel".



خلال الأعوام الماضية، كانت السوق البريطانية تحتل المركز الثاني في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، حيث حققت إقبال نحو 1.5 مليون سائح في عام الذروة 2010، ليتراجع عدد السائحين الإنجليز إلى مليون و34 ألف سائح في 2011 تأثرا بأحداث ثورة يناير، بنسبة تراجع 29%.



وسجل عام 2012، مليون و12 ألف سائح، بتراجع 2% فقط عن عام 2011، متراجعا إلى المركز الثالث لتفوق السائحين الألمان.



ولكن لم يستطع البريطانيون الصمود أمام الأحداث وتطور المشهد السياسي في مصر بعد ثورة يونيو 2013، ليسجل بنهاية العام 955 ألف سائح، بنسبة تراجع 6%، مستحوذا رغم ذلك على المركز الثاني من جديد.



وفي عام 2014 سجلت السياحة البريطانية إلى مصر 906 ألف سائح، بنسبة تراجع 5% عن عام 2013، قضوا نحو 9.5 مليون ليلة سياحية.



ويمثل البريطانيون 13% من الحركة السياحية الوافدة من أوروبا، الذي يعد أهم سوق سياحي في مصر لأنه يمثل 74% من إجمالي الحركة الوافدة من جميع قارات العالم إلى المقصد المصري.



