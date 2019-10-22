مودريتش يختار محمد صلاح لخلافته فى جائزة الكرة الذهبية

اختار اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، الفرعون المصري محمد صلاح، اللاعب في فريق ليفربول الإنجليزي، لخلافته في التتويج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019 "بالون دور"، والتي يتم منحها من قبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، حسبما قال موقع "afrik-foot".



يذكر أن محمد صلاح هو أول لاعب عربي مصري يترشح لجائزة الكرة الذهبية "بالون دور"، التي تُمنح لأفضل لاعب في العالم سنويًا من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، مرتين على التوالي.