قبل يوم من نقل التفويض لجانتس: كيف كانت سياسة "بيبي" طوال حكم العشر سنوات ؟

قال نتنياهو أمس: "منذ أن حصلت على التفويض، عملت بلا كلل لتشكيل حكومة وحدة وطنية لكن دون جدوى"، وفي ذات اليوم احتفل مع عائلته بعيد ميلاده الـ70.

نتنياهو هو رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي حظي بالتأييد الجماهيري الأوسع في التاريخ القصير لإسرائيل ....

شخصيته الإستثنائية تجتذب اهتماما كبيراً، ولأن الخطاب السياسي يصممه رجال الدعاية، وهؤلاء يفضلون دوماً الاهتمام بالشخصية وليس بالسياسة، فيبدو أن الخطاب السياسي الخاص بنتنياهو كان يتركز في السنوات الأخيرة في مسألة إذا انت مع بيبي أولا ؟

لكن إذا قررنا أن نلقي الضوء على سياسة "نتنياهو" .. لنفهم لماذا كان هنا طوال هذه الفترة وكيف حافظ على حكمه طوال العشر سنوات الماضيين، سيظهر في الأفق السؤال الأهم وهو: أي سياسة اتخذها نتنياهو ؟!

الحقيقة إنها سياسة ليست يسارية على نحو خاص وبالتأكيد ليست يمينية على نحو خاص... فحكومات نتنياهو كانت تتخذ سياسة حذرة، ومنضبطة في كل الجبهات، مع ميل طفيف للشعبوية الاقتصادية. فيمكن وصف نتنياهو أنه يتخذ سياسة متوسطة ومركزية، وهذا هو السبب المركزي الذي يجعله حظى بثقة أغلبية جمهوره المرة تلو الأخرى.

فيما يخص الأمن، وضع إيران نصب عينيه، في غزة أو الضفة حاول الحفاظ على الوضع الراهن، ومحاولة استمرار الهدوء بقدر الإمكان، لا احتلال وضم، ولا اتفاق سلام.

في الاقتصاد، كان حذراً تجاه المحاولات التي لا تتوقف من مجموعات الضغط المختلفة وعلى رأسها الهستدروت، حاول ايضاً الحفاظ على الوضع الراهن، انطلاقا من الفرضية بأن الزمن يعمل لصالح الاقتصاد الاسرائيلي.

