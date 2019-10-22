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تقارير ومتابعات

بعد انخفاض معدلات الزواج.. هل أصبح "العرفي" بديلا للشرعى؟

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:18 م
جريدة الدستور
إيناس سعيد
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"هل الزواج العرفي حلال أم حرام"،سؤال يتردد على مسامع "نشوى جاد"، مأذون شرعي بمنطقة منشية الشهداء بالإسماعيلية،بشكل يومي، خاصة من فتيات،قائلة: "الاسئلة تكون أني ساكتب أنا وهذا الشخص دون جماع لعصمتنا من الفتنة" وهو ما حاولت توضحيه بشتى الطرق بإجابة بسيطة معبرة وواضحة.

تقول"نشوى" إن الزواج ما هو إلا إيجاب وقبول وإشهار وولي وشاهدي عدل، والزواج العرفي يقاس بحالتين، الحالة الأولى وتتسم بالشروط السابق ذكرها، رغم وجود مخالفة قانونية واوراقه غير موثقة، الا أنه يصبح حلال، أما الحالة الثانية فيكون الزواج فيها حرام شرعًا، "زواج بير السلم المكتوب في ورقة بين شاب وفتاة فهو زنا".

وتستطرد:"تأتيني هذه الأسئلة من متعلمات، عن شرعية هذا الزواج، لرفض الأسرة زواجها من شخص تحبه، وترى أن هذا هو الحل المناسب حتى تستجيب أسرتها لطلبها، وكذلك الأمر بالنسبة للشباب وخاصة من أبناء الصعيد ممن ترفض أسرته الزواج من فتيات بحري، لذلك يعتقدون أن الزواج العرفي هو الحل"

ولا يتوقف الزواج العرفي على الشباب فقط، فالمتزوجين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وغلاء الأسعار، يلجأ الزوجين إلى الطلاق بعد ما يقرب من 20 عام من زواجهم، عندما يكون للزوجة مصدر دخل من معاش والدها أو والدتها، ويعيدون توطيد علاقتهم بالزواج العرفي، حتى لا ينقطع هذا المعاش، تقول "نشوى":"وفي حالة إخفاء أمر هذا الزواج وعدم إشهاره فيصبح حرام شرعًا".

والصورة الثالثة للزواج العرفي، أن يكون الرجل على عصمته زوجة أولى ويرغب في الزواج من الثانية لكن دون ارتباطات والتزامات جادة، فيلجأ إلى الزواج العرفي كحل بديل وحتى لا تعرف الزوجة الأولى بأمر هذا الزواج، وهو المنتشر بكثرة، كما توضح "نشوى".

وانتشار زواج الفتيات تحت السن القانوني والمنتشر في الصعيد وفي الأحياء الشعبية، "ودي أخطر الحالات التي يتم فيها الزواج العرفي، والمنتشر بكثرة في عصرنا هذا، ففي حالة إنجاب الزوجة لطفلها وهي لم تكمل سنها القانوني لن يتم تسجيله حتى يتم تسجيل اوراق زواجها بشكل رسمي عند المأذون وفي المحكمة، وفي حالة الخلافات والمشاكل، ستجد صعوبات في أخذ حقوقها لعدم وجود طلاق عرفي".

عدة أسباب حددتها "نشوى" للجوء الشباب إلى الزواج العرفي منها تكاليف الزواج الباهظة التي أصبحت تمثل عبئا ماديا، خاصة إذا كانا حديثي السن، وهو ما سبب عزوف الشباب عن الزواج، "لذلك يجب تخفيف الطلبات الملزمة للزواج، وحتى يتيسر أركانه، وأن تخف الأسر من تعنتها في زواج أولادهم".

وفي إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أوضحت تراجع معدل الزواج خلال يونيو لعام 2019، مقارنة بذات الشهر من العام الماضي 2018، بنسية 25.4%، ومن هذا المنطلق، ترى "نشوى" أن هذا الانخفاض يعود للاسباب السابق ذكرها، إلى جانب خطورة اللجوء إلى الزواج العرفي كحل بديل وأسهل، "لأنه في الحالة دي الشباب مش هيكون عليهم التزامات ولا مسؤولية ووقت ما يحبوا ينسحبوا هينسحبوا بسهولة".




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