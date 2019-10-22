بث مباشر.. القداس الالهي من دير الانبا موسى بفرجينيا

يتمم الآن رهبان دير الانبا موسى بفيرجينيا بأمريكا، صلاة القداس الإلهي الخاص بيوم الثلاثاء.



ويشارك بالحضور لفيف من شمامسة الكنيسة بالمهجر وأبناء الكنيسة القبطية بأمريكا.



وأطلقت الصفحة الرسمية للدير بثًا مباشرًا، لاتمام طقوس ومراسم القداس الالهي.



واحتفلت الكنيسة القبطية الارثوذكسية مؤخرا بعيدي رأس السنة القبطية المعروف كنسيا بـ"عيد النيروز"، لتبدأ عام قبطي جديد يحمل تاريخ 1736 يُختتم في سبتمبر المقبل، بالاضافة الى عيد الصيلب، وتنقطع الكنيسة عن الاصوام المطولة ما خلا صوم يومي الاربعاء والجمعة اسبوعيا، حتى تحتفل بصوم الميلاد في يوم 25 من نوفمبر المقبل.