شاب يرسم لاعبه المفضل بمليوني نقطة: "استغرقت 49 ساعة"

تجلت موهبته في الرسم منذ ٩ سنوات، اتجه لرسم شخصيات كرتونية، فقد ظهرت الهواية لديه في سنواته الأولى، في عام 2016 بدأ تنمية موهبته من خلال التعليم الذاتي عن طريق فيديوهات على يوتيوب، لم تكن دراسته تتعلق بالرسم، لكن شغفه دفعه للتعلم.



ممدوح محمد، 20 عاما، ابن مدينة ديروط، محافظة أسيوط، طالب في الصف الثاني الثانوي "انتساب"، وحاصل على دبلوم فني، يحلم بالالتحاق بكلية فنون جميلة، لتحقيق حلمه، ويصبح فنانا مشهورا.



يحكي "ممدوح"،للدستور أنه بداُ التركيز على هوايته، اكتسب خبرات، مهارات في الرسم بالتعليم الذاتي، قائلا: "رسمت لوحه للأمريكي ليبرون جيمس لاعب كرة السلة، أستغرقت 49 ساعة على مدار شهر او اكثر من مليونى نقطة".



استخدم "ممدوح" في لوحته قلم حبر فقط، سعى لإظهار لمعان الوجه بالنقط السوداء، قائلا: "كنت سعيد وفرحان وأنا بعمل اللوحة والناس فخورة ومبهورة بها".



يطمح الشاب العشريني، دائما بالنجاح والتقدم في مجال الرسم، ويسعى جاهدًا لوضع بصمته على لوحاته الفنيه.