ترحيل 66 أجنبيًا خارج البلاد

شنت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية حملات موسعة، استهدفت إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ الشرعية.



وأسفرت الجهود- خلال أسبوع- عن تنفيذ 7 أحكام قضائية متنوعة، وتحرير 24 قضية تزوير، أبرزها "انتحال صفة، تزوير إقامات أجانب، أختام سفر ووصول".



وفي مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، تم ترحيل 66 أجنبيًا، وضبط 50 إقامة أجانب غير مشروعة، و580 حالة تسلل غير شرعي.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.