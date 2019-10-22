السبت.. ثقافة الكاميرون بمكتبة القاهرة الكبرى

في إطار مد جسور المحبة والتواصل مع الدول الأفريقية، وتحت رعاية وزيرة الثقافة، وإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق، بالتعاون مع مؤسسة النيل للدراسات الأفريقية والإستراتيجية برئاسة محمد عزالدين، خامس لقاءات البرنامج الشهرى "اعرف أهلك" للتعرف على الثقافات الأفريقية للاحتفاء بعام (مصر - أفريقيا)، في الثامنة من مساء السبت ٢٦ أكتوبر الجارى، بمكتبة القاهرة الكبرى.



يأتى اللقاء للتعريف بثقافة الكاميرون بحضور ممثلين منها وعرض منتجات ثقافية من مشغولات يدوية وعروض فنية، بحضور عدد من المهتمين بالشئون الإفريقية والباحثين والمهتمين المصريين.