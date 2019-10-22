محمد رمضان في لقاء خاص مع "عين" على الحياة.. الخميس

يُذكر أن برنامج "عين" تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة" في تمام 11:30 مساءً، يومي الخميس والجمعة.

يعرض برنامج "عين" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على فضائية "الحياة"، يوم الخميس المقبل، لقاءً خاصًا مع الفنان محمد رمضان.ويتحدث "رمضان" خلال اللقاء عن أغنياته وحفلاته داخل وخارج مصر، ومشاريعه الفنية المقبلة، لا سيما مسلسله الرمضاني، وفيلمه الجديد.