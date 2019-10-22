أستاذ هندسة طرق: الدولة وضعت حلولًا جذرية لمشروعات الاستدامة

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إن الدولة أخذت على عاتقها وضع حلول جذرية وليست مسكنات فقط كما كان يحدث من قبل، مؤكدًا أن الدولة اتجهت نحو مشروعات لها صفة الاستدامة كمشروعات التنمية الصناعية والمدن الجديدة كالعاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة.



وأضاف "مهدي"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح"، والمُذاع على فضائية "dmc"، إنه كان لا بد من عمل شبكة للنقل وطرق جديدة للوصول لهذه المناطق واستصلاح الصحراء والقيام بمشروعات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، مشيرًا إلى أن شبكة الطرق تعتبر شريان التنمية في مصر.



وأوضح أن المواطنين يستقرون في مساحة 7% من مساحة الدولة الكلية فكان لا بد من الانتشار أفقيًا وعمل شبكة كبيرة من الطرق وإنشاء مدن جديدة، مؤكدًا أنه سيكون هناك شبكة من الطرق والمواصلات للتسهيل على المواطنين.