الراقصة سماهر توضح حقيقة طردها من ساحة اعتصام لبنان (فيديو)

نفت الراقصة اللبنانية سماهر، ما تردد عن طردها بعد قيامها بوصلة رقص في ساحة الشهداء حيث شاركت في الاعتصام الداعي لإسقاط النظام اللبناني على طريقتها الخاصة.



وبعد تداول العديد من الأخبار عبر مواقع التواصل الإجتماعي تفيد بأن سماهر تعرضت للضرب خرجت سماهر عن صمتها وردت على تلك الأخبار مشيرة الى أن لا صحة لها.



ونشرت "سماهر" عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك"، فيديو قالت فيه: "أنا ما اكلت قتلي ولا شي، طلعوني عالسيارة لأرقص بلشت كم بنت مجنونة بيغارو يرشقوني بالمي".



وبرّرت "سماهر" رقصها بالقرب من مسجد محمد الأمين قائلةً "أنا ما انتبهت انه في جامع ورايي الجامع، أنا مسلمة وبؤمن بالله".