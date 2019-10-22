

ننشر مواعيد مباريات دوري ابطال اوروبا اليوم والقنوات الناقلة، المقرر إقامتها ، اليوم الثلاثاء 22\10\2019، وهى:





أتلتيكو مدريد Vs بايرليفركوزن تقام المباراة فى تمام 6:55، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 1 ننشر مواعيد مباريات دوري ابطال اوروبا اليوم والقنوات الناقلة، المقرر إقامتها ، اليوم الثلاثاء 22\10\2019، وهى:

شاختار دونيتسيك Vs دينامو زغرب تقام المبارة فى 6:55 بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 3



كلوب بروج Vs باريس سان جيرمان تبدأ المباراة فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتبث على قناة beIN SPORT HD

يوفنتوس Vs لوكوموتيف موسكو

تقام المباراة على ملعب اليوفى فى تمام التاسعة 9:00، وتبث على قناة beIN SPORT HD 4 تقام المباراة على ملعب اليوفى فى تمام التاسعة 9:00، وتبث على قناة beIN SPORT HD 4

مانشستر سيتى Vs أتلانتا

تقام المباراة فى التاسعة مساء بتوقيت القاعهرة وتبث على قناة beIN SPORT HD 2

توتنهام هوتسبير Vs سرفينيا زفيردا وفى التاسعة أيضا تنطلق مباراة توتنهام هوتسبير ضد فينيا زفيردا، والتى تنقلها قناة beIN SPORT HD 1

أولمبياكوس Vs بايرن ميونخ تنطلق المباراة فى التاسعة بتوقيت القاهرة، وتبث على قناة beIN SPORT HD 5