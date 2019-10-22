RevUP Advertisements
مواعيد مباريات دوري ابطال اوروبا اليوم والقنوات الناقلة
الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:55 م
الدستورطباعة
ننشر مواعيد مباريات دوري ابطال اوروبا اليوم والقنوات الناقلة، المقرر إقامتها ، اليوم الثلاثاء 22\10\2019، وهى:
أتلتيكو مدريد Vs بايرليفركوزن
تقام المباراة فى تمام 6:55، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 1
شاختار دونيتسيك Vs دينامو زغرب
تقام المبارة فى 6:55 بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 3
كلوب بروج Vs باريس سان جيرمانتبدأ المباراة فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتبث على قناة beIN SPORT HD
يوفنتوس Vs لوكوموتيف موسكو
تقام المباراة على ملعب اليوفى فى تمام التاسعة 9:00، وتبث على قناة beIN SPORT HD 4
مانشستر سيتى Vs أتلانتا
تقام المباراة فى التاسعة مساء بتوقيت القاعهرة وتبث على قناة beIN SPORT HD 2
توتنهام هوتسبير Vs سرفينيا زفيردا
وفى التاسعة أيضا تنطلق مباراة توتنهام هوتسبير ضد فينيا زفيردا، والتى تنقلها قناة beIN SPORT HD 1
أولمبياكوس Vs بايرن ميونخ
تنطلق المباراة فى التاسعة بتوقيت القاهرة، وتبث على قناة beIN SPORT HD 5
جالطة سراى Vs ريال مدريد
تبدأ مواجهة بطل تركيا ضد الفريق الملكى فى التاسعة من مساء اليوم، وتنقل مباشرة عبر قناة beIN SPORT HD 1