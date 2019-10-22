التضامن: 10 ملايين رسالة للتواصل مع جمهور الأسر البديلة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه سيتم توفير 10 ملايين SMS على مدار عامين، تُستخدم للتواصل مع الجمهور المستهدف فى برنامج الأسر البديلة، على أن تتولى الوزارة توفير محتوى الرسائل المطلوب استخدامها للتوعية عن برنامج الأسر البديلة.



وقالت إنجى الصبان، المدير التنفيذي لشركة فيكتورى لينك، خلال توقيع بروتوكول مع وزارة التضامن، اليوم الثلاثاء، أن الهدف من توقيع الاتفاقية، وإرسال إعلانات ورسائل المحمول التفاعلية، تطوير تطبيقات المواقع الإلكترونية.



وذكرت أن الشركة حريصة على التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى في كل المجالات، فقد سبق أن تم التعاون فى برنامج فرصة، واليوم تسخّر الشركة إمكاناتها على مدار العامين القادمين لخدمة نشر الوعى بمفهوم الأسر البديلة، من خلال إرسال 10 ملايين رسالة نصية، تقوم الوزارة بتصميم المحتوى واختيار الجمهور المستهدف.