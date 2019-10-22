الكهرباء: 17 ألفًا و150 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج، اليوم الثلاثاء، تبلغ 17 ألفا و150 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم، أمس، خفض أي أحمال، سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.



وأشار المرصد- في نشرته اليومية، إلى أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم يبلغ 27 ألفا و700 ميجاوات، مقابل 27 ألفا و600 ميجاوات أمس، فيما بلغ الحمل الأدنى أمس 20 ألف ميجاوات.



ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.



ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، على رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.