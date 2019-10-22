"كرامتي في حرفتي".. مبادرة لتشغيل المطلقات والأرامل بمهن يدوية

تخوض المطلقة في مصر، معركة من أجل الحصول على حقوقها وخاصة البحث عن فرصة عمل لتحسين ظروف حياتها، لذا انطلقت مبادرات كان آخرها"كرامتي في حرفتي"، لتدريب النساء على الأعمال اليدوية.



يقول كرم أصلان، المسئول عن المبادرة، إن الهدف منها تشغيل السيدات بالمنازل بعد تدريبهن على المشغولات اليدوية من صناعة شنط جلدية، تدوير القمامة المنزلية، واستخدام التريكو.



وأضاف أصلان: بدأت المبادرة ببرتوكول تعاون مع الادارة الصحية بمركز منشأة القناطر لتدريب السيدات بنوادي المرأة في القرية على المشغولات اليدوية.



وأكد أن هناك مشاكل كثيرة كانت تقابلهم منها ان عدد المدربين غير كافي، بدأنا بتدريب 16 سيدة على الخياطة، ولذا نكتفي بتشغيل المطلقات والمعيلة والأرمل، على أن يتم توسيع المباردة لتشمل تدريب السيدات فى 24 قرية.



