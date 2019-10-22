ضبط صاحب مصنع وجبات سريعة فاسدة في القطامية

نجح ضباط مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، في ضبط صاحب مصنع بدون ترخيص، لتجهيز الوجبات الغذائية في القطامية.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغًا يفيد بضبط صاحب مصنع لتجهيز الوجبات الغذائية مستخدمًا مواد غذائية خالية من أية مستندات مجهولة المصدر، كما أن المحل بدون ترخيص، في القطامية.



تم ضبط 3 أطنان "بطاطس، جبن رومي، جبن أبيض، دقيق، توابل، زيت طعام" معبأة داخل عبوات كمنتج نهائى بدون بيانات تُفيد بتاريخ الإنتاج والصلاحية، تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وإخطار اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، العرض على النيابة للتحقيق.