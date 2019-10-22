التضامن: دعم الأسر البديلة لأنها البيئة الأمثل لتنشئة الطفل

وقعت وزارة التضامن الاجتماعى، منذ قليل، بروتوكول تعاون مع شركة فيكتورى لينك، بمقر الوزارة بالعجوزة.



ووقع عن الطرف الأول الدكتورة نيفين القباج، نائب وزير التضامن الاجتماعي، وعن الطرف الثاني أنجى الصبان المدير التنفيذى لشركة فيكتورى لينك.



وأكدت وزارة التضامن، أن الهدف من توقيع البروتوكول رفع وعى المواطنين عن أفضلية كفالة الأطفال في أسر بديلة، موضحة أن هذا البروتوكول يأتي ضمن رؤية الوزارة لدعم مفهوم الأسر البديلة لتوفير بيئة آمنة وحياة مستقرة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، حيث إن الأسرة هى البيئة الأمثل لتنشئة الطفل.



وأضافت أن الوزارة شكلت عام 2014 اللجنة العليا للأسر البديلة، والتى يرأسها قاضى من مجلس الدولة وتضم ممثلين عن الوزارات المعنية ومشيخة الأزهر ودار الإفتاء والمجلس القومى للطفولة والأمومة ومؤسسات المجتمع المدنى وتعقد اجتماعاتها بشكل دورى، وقد نجحت في إلحاق 11 ألف و500 طفل في أسر بديلة خلال السنوات الماضية.