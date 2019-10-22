الأوقاف للبرلمان: عائدات الوزارة لن تقل عن 10 مليارات جنيه

أكد وزير الأوقاف، أن عائدات الوزارة خلال الـ ٥ سنوات المقبلة لن تقل عن ١٠ مليار جنيه.



وأضاف خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، إنه تم حصر عدد الائمة من الخطباء ممن يعملون بنظام المكافأة وتم العمل على تسوية أوضاعهم المالية خاصة أنها مهنة ذات طبيعة خاصة وتوجه الرأي العام وكذلك لاحكام السيطرة على المساجد وعدم تسلل أي من أصحاب الأفكار المتطرفة .



وأشار إلى أن أستاذ الجامعة الذي كان يلقي خطبة الجمعة كان يتقاضى 60 جنيها عن الخطبة الواحدة، وهو مبلغ هزيل جدا لا يكفي للمواصلات، ولذلك عدلنا اللائحة المالية ليكون المبلغ 250 جنيها مقابل الخطبة الواحدة ما يعني 1000 جنيه شهريا.