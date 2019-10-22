اليوم.. "ونتر وندرلاند" تستقبل الزائرين في موسم الرياض الترفيهي

تستقبل مدينة الملاهي الشهيرة "ونتر وندرلاند" اليوم الثلاثاء، الزائرين ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي.



وتتيح "ونتر وندرلاند" للزائرين فرصة الاستمتاع بأكثر من 40 لعبة، وتحتوى على ألعاب مميزة، لأول مرة تكون في الرياض.



كما تحتوى على صالة تزلج، كواحدة من أهم الفعاليات المتميزة في موسم الرياض الترفيهي، علاوة على مدينة ألعاب وعروض مسرحية وعالم مارفل ومعرض لريال مدريد، وألعاب خفة، وحديقة الثلج، والدولاب العملاق، الذي يمكن راكبيه من الاستمتاع بمشاهدة الإطلالات الخلابة.