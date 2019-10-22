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عالم

بريطانيا ترفع حظر السفر لشرم الشيخ

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:17 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين - ألفت الكحلي
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أعلنت المملكة المتحدة رفع حظر الطيران للسفر إلى منتجعات شرم الشيخ ومصر بعد 4 سنوات من الحظر.

وأبلغت الحكومة البريطانية، شركات الطيران، منذ قليل، برفع الحظر عن الرحلات المتجهة إلى مطار شرم الشيخ الدولي.

من جانبه، قال السفير البريطاني في مصر جيفري آدامز، اليوم الثلاثاء، إن "هذا الإعلان يأتي بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر".

وأضاف: "سوف نعمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية، وسنواصل عملنا مع المسؤولين المصريين لضمان سلامة وأمن المواطنين البريطانيين، والتي تظل على رأس أولوياتنا".

وكان عدد السياح القادمين من المملكة المتحدة زاد في السنوات الأخيرة، رغم القيود التي كانت مفروضة على الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ، وزار مصر ما يقرب من 415000 سائح في عام 2018.


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