إخواني دفع ليا فلوس.. اعترافات متهم بالتحريض ضد الدولة (فيديو)

اعترف المتهم "محمد محمود عبدالحافظ"، باستغلاله حادث قضية "شهيد الشهامة" الطالب محمود البنا، لإثارة الفوضى والبلبلة في أوساط المواطنين.



وقال المتهم في فيديو مسجل له نشرته وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه يسكن في مركز الشهداء بالمنوفية، مضيفًا: "واحد من بلدنا إخواني رن عليا واتجمعنا ودفع لينا فلوس علشان أجمع ناس أمام محكمة شبين الكوم يوم جلسة المتهم (محمد راجح)، لقلب التجمع لمظاهرة ضد الدولة وكان معايا شنطة فيها أسلحة وكنا هنستخدمها لو تدخل الأمن".



وكان قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية تمكن من رصد محاولة جماعة الإخوان الإرهابية استغلال حادث الاعتداء على الطالب محمود البنا، لتأليب الرأي العام وإثارة الفوضى والبلبلة في أوساط المواطنين وتأجيج مشاعر المواطنين والتحريض ضد الدولة.



وأعلنت وزارة الداخلية أنها تمكنت من تحديد العناصر القائمة على هذا التحرك وعددهم 22 إخوانيًا، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم ملصقات إثارية، إسبراي، أسلحة بيضاء، طبنجتي صوت، ورشاش صوت، بهدف استغلالها لإثارة حالة من الفوضى والشغب وقطع الطريق وتعطيل حركة المرور أمام مقر محاكمة المتهم بقتل الطالب "محمود البنا" بمدينة شبين الكوم، خلال جلسة محاكمته.