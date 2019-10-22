دوري الأبطال: فتيان تشلسي يواجهون مواهب أياكس

يواجه فريق تشلسي الإنجليزي أمام اختبار صعب عندما يواجه مضيفه أياكس أمستردام الهولندي الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وسيكون على شبان الـ"بلوز" الذين استعان بهم المدرب فرانك لامبارد منذ استلامه مهمته مطلع الموسم الحالي، مواجهة واحدة من أفضل المدارس الكروية التي تعتمد في أساسها على العناصر الشابة، والتي أثمرت في الموسم الماضي وصولًا إلى نصف نهائي البطولة الأوروبية.



وبعد بداية مهزوزة، نجح لامبارد بالوصول إلى توليفة متجانسة استطاعت أن تحرز له خمسة انتصارات متتالية في جميع البطولات آخرها أمام نيوكاسل 1-صفر السبت في الدوري الممتاز.



وبدأ فيكايو توموري، روس باركلي، مايسون ماونت، كالوم هودسون - اودوي وتامي ابراهام مباراة السبت في الدوري المحلي في "ستامفورد بريدج"، لتكون المرة الأولى التي يكون فيها خمسة لاعبين إنكليزيين في التشكيلة الأساسية للفريق اللندني منذ عام 2013.



أربعة من هؤلاء هم من نتاج أكاديمية الفريق التي ازدهرت تحت قيادة لامبارد، الذي عرف كيف يتعامل مع فقدان نجم الفريق البلجيكي ادين هازار المنتقل إلى ريال مدريد الإسباني، وحظر استقدام لاعبين جدد المفروض من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة للعبة.