لجان تفتيش بالكهرباء لمنع عودة "القراءات الشاذة بالفواتير"

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تفاصيل الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الوزارة، ممثلة في شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، نحو عودة ظاهرة القراءات الشاذة وأخطاء فواتير الاستهلاك الشهري، مؤكدًا أن وزارة الكهرباء شددت على دقة تسجيل القراءات ومراجعتها خلال مراحل إصدارها قبل وصولها للمشتركين.



وأضاف حمزة، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه صدرت توجيهات من جميع رؤساء شركات التوزيع إلى رؤساء القطاعات التجارية على مستوى الجمهورية بتشكيل لجان تفتيش ومتابعة للقطاعات التجارية المختصة بتسجيل قراءات الاستهلاك وإصدار الفواتير.



وأوضح أن هذه اللجان تعمل الآن على متابعة تسجيل القراءات ومراجعة فواتير الاستهلاك الشهري للمشتركين على مستوى كافة القطاعات، موضحًا أن التفتيش يتعلق بالتأكيد على إدارة المراجعة والإصدار اليومي، بأن تكون عملية المراجعة والإصدار تتم بكل دقة قبل طباعة الفواتير وإصدارها للمشتركين.



وأكد أن المراجعة الأولية أثبتت أن الأخطاء التي وردت مؤخرًا في بعض الفواتير نتيجة خطأ في إدخال التاريخ ببعض الإصدارات أسفرت عن تكرار في بعض الفواتير، وتمت معالجة هذا الخطأ وتداركه بإدراج برنامج جديد لتسجيل القراءات وإصدار الفواتير.



وأوضح أن وزارة الكهرباء تعمل على التوسع في تطبيق منظومة العدادات الذكية التي تعمل على القضاء على ظاهرة القراءات الخاطئة والشاذة، وتنتقل بهذه المنظومة إلى منظومة الشبكات الذكية الرقمية.