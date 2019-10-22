عطوة تطالب بإعادة هيكلة إدارة التفتيش بالقوى العاملة

طالبت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بإعادة هيكلة إدارة التفتيش بوزارة القوى العاملة.



وانتقدت النائبة خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور وزير القوى العاملة، دور مفتشي العمل في العديد من المواقع، متهمة بعضهم بالتخاذل في القيام بدورهم وهو ما يتسبب في عدد من المشكلات.



ودعت عطوة إلى عودة دور وزارة القوى العاملة في توفير فرص العمل من خلال حصر شباب الخريجين، وتوفير فرص العمل المتاحة لهم.



من جهته، أكد وزير القوى العاملة أنه يتم العمل حاليًا للربط بين الشركات والوزارة للتعرف على فرص العمل المتاحة، وبذلك تكون الوزارة قامت بدورها في توفير فرص العمل للشباب.



وأكد أن معدل البطالة وصل إلى ٧.٤% بفضل ما تقوم به وزارة القوى العاملة من ملتقيات توظيف.



وردًا على أزمات مفتشي العمل، أكد الوزير أن التحول الرقمي سينهي كل الإشكاليات، قائلًا: نسعى لعمل تطوير كان لزامًا أن يتم من ٣٠ أو ٤٠ سنة.



وأكد أن الوزارة لا توجد لديها مشكلة في حال وجود أي شكوى في التحرك واتخاذ اللازم.