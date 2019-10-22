القوى العاملة للبرلمان: ملف التحول الرقمي على رأس الأولويات

قال المستشار حسام الجمل مستشار وزير القوى العاملة، إن الوزارة وضعت ملف التحول الرقمي على رأس أولوياتها لعدة أسباب، منها ميكنة كل مكاتب القوى العاملة بالمحافظات التابعة للوزارة، وكذلك مكاتب الصحة والسلامة المهنية.



وأضاف خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، لدينا 330 مكتب قوى عاملة بالمحافظات و360 مكتبًا للسلامة والصحة المهنية بإجمالي 700 مكتب نهدف لميكنتهم جميعًا للعمل على التسهيل للمواطن وتوفير الوقت والجهد وإمكان الحوكمة على العمل.



وأوضح: انتهينا بالفعل من 100 مكتب ونعمل الآن في 50 آخرين، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للوزارة، وميكنة الديوان العام للوزارة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من عمل 18 تطبيقًا لملفات التشغيل والسلامة والصحة المهنية والتفتيش وغيرها من الملفات الأخرى والتي يتم متابعتها إلكترونيًا، كما تم الانتهاء من التطبيق الخاص بالتواصل مع النقابات العمالية ومنح تراخيص العمل للأجانب.



وأضاف أن هناك تنسيقًا وتعاونًا بين وزارتي الخارجية والقوى العاملة في ملف العمالة المصرية بالخارج وربطهم بالوطن والعمل على التسهيل عليهم في كل الخدمات التي يحتاجونها إلكترونيًا وإمدادهم بكل المعلومات.



ومن جانبه، أكد وزير القوى العاملة أن التحول الرقمي أمر مهم جدًا، وتطوير مركز المعلومات والموقع الإلكتروني للوزارة أمر أكثر أهمية وبدأنا بالفعل التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لتطوير تلك الأمور.