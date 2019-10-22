خبير: مصر حققت نجاحات كبيرة في منظومة الإصلاح الاقتصادي



قال الدكتور علي عبدالرءوف، الخبير الاقتصادي، إن مصر حققت نجاحات كبيرة في منظومة الإصلاح الاقتصادي رغم تراجع معدلات النمو العالمي، مشيرًا إلى أن مصر وصلت لأعلى معدل للنمو منذ عام 2010 بنسبة 5.6%.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع عبر فضائية "TEN"، أن البنك الدولي يتوقع زيادة معدلات النمو في مصر.



ولفت "عبدالرءوف"، إلى أن عدم الاستقرار في العديد من الدول المجاورة يؤثر بالسلب على الاقتصاد، وأنه على الرغم من كل التحديات التي تواجه مصر إلا أنها ما زالت قادرة على البناء.