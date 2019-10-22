الرئاسة: قمة "السيسي - بوتين" تركز على تعزيز العلاقات الثنائية

قالت رئاسة الجمهورية، إنه من المقرر أن تشهد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مدينة سوتشي الروسية، عقد لقاء قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات والأصعدة، في إطار اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقعة بين البلدين، وكذا الروابط الوثيقة التي تجمع مصر وروسيا، وحرصهما على تدعيم التعاون الثنائي ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأضافت أن الرئيس سيعقد عددًا من اللقاءات مع القادة والزعماء الأفارقة المشاركين في القمة الروسية - الإفريقية، إلى جانب مشاركته في إطلاق المنتدى الاقتصادي الإفريقي - الروسي، والذي سيركز على عدد من المحاور لتنمية التعاون التجاري والعلاقات الاقتصادية بين روسيا الاتحادية ودول القارة بحضور الزعماء الأفارقة ومجتمع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.



وأوضحت الرئاسة أن القمة الإفريقية - الروسية - الأولى من نوعها - ستتضمن جلستين عامتين، وسيصدر عنها إعلان ختامي، بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الأفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة.



وكان السيسي، قد وصل صباح اليوم الثلاثاء إلى مدينة سوتشي بروسيا الاتحادية، وذلك لرئاسة القمة الإفريقية - الروسية مشاركة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.