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"فولكسفاجن" تبدأ مشروعًا تجريبيًا للسيارات الكهربائية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:41 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تسعى مجموعة "فولكسفاجن" الألمانية العملاقة لصناعة السيارات إلى المضي قدمًا في نشر السيارات الكهربائية في إفريقيا عبر مشروع تجريبي.

فقد أعلن المدير التنفيذي لفرع "فولكسفاجن" في جنوب إفريقيا، توماس شيفر، مساء أمس الإثنين أنه من المقرر تسيير 50 سيارة كهربائية من طراز "جولف" في العاصمة الرواندية كيجالي.

وذكر شيفر أن البنية التحتية اللازمة لتسيير هذه السيارات ستتولى بناءها مجموعة "سيمنس" الألمانية العملاقة للصناعات الهندسية.

وليس من المقرر بيع سيارات "جولف" الكهربائية إلى أفراد في رواندا في بادئ الأمر، بل سيقتصر استخدامها على خدمات التنقل الخاصة بالشركة.

كما أعلن شيفر، الذي يترأس أيضًا الاتحاد الإفريقي لصناعة السيارات، بدء مراكز إنتاج جديدة في غانا وكينيا خلال الأشهر المقبلة.

وذكر شيفر أنه عبر إنتاج عدد قليل من السيارات ستفتح هذه المراكز الباب أمام السوق الإفريقية المشتركة المخطط إنشاؤها.

ويعتبر مصنع فولكسفاجن في مدينة "بورت إليزابيث" بجنوب إفريقيا أكبر مصنع للشركة في إفريقيا، والذي أنتج العام الماضي 126463 سيارة.

ويتوقع شيفر أن يصل إنتاج المصنع هناك هذا العام إلى 162 ألف سيارة.

ويعمل في هذا المصنع نحو 3700 عامل، ويُنتج للتصدير وللسوق المحلية إصدارات متعددة من طراز "بولو".

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