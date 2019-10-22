نادين نسيب نجيم توجه رسالة مؤثرة إلى الجيش اللبناني

وجهت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، رسالة مؤثرة إلى عناصر الجيش اللبناني، الذين يتصدون لأي اعتداء يتعرض له المتظاهرين في الحراك الشعبي الذي تشهده المناطق والمحافظات في لبنان منذ ستة أيام.ونشرت "نادين"، عبر صفحاتها على موقع "إنستجرام"، قائلة:"بحبك يا لبنان... يا وطني بحبك... بشمالك بجنوبك بجيشك بحبك !!! تسلم يا عسكر لبنان يا حامي بلادنا #الله_لبنان_الجيش_وبس لبنان_ينتفض".تجدر الإشارة إلى أن نادين نسيب نجيم كانت من أول الفنانين الذين نزلوا إلى ساحات ومحافظات لبنان على امتداد الوطن، مطالبين بحقوق تضمن لهم ولأولادهم مستقبلًا جيدًا في وطنهم.