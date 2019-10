نادين نسيب نجيم توجه رسالة مؤثرة إلى الجيش اللبناني

View this post on Instagram

بحبك يا لبنان ... يا وطني بحبك ... بشمالك بجنوبك بجيشك بحبك !!! تسلم يا عسكر لبنان يا حامي بلادنا #الله_لبنان_الجيش_وبس #لبنان #لبنان_ينتفض #nadinenassibnjeim #نادين_نسيب_نجيم