القبض على 35 سائقًا تحت تأثير المخدرات

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت الكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة على الطرق السريعة؛ لمنع وقوع حوادث مرورية.



وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن إجراء تحليل طبي لـ230 سائقًا، وإثبات تعاطي 35 منهم المواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

