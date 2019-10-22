الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 الموافق 23 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

حوادث

تجديد حبس مسجل لحيازته أسلحة نارية في عين شمس

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:31 ص
جريدة الدستور
حسام التمساح
طباعة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، اليوم الثلاثاء، حبس مسجل خطر 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة 3 أسلحة نارية.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارًا مفاده تمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عين شمس، من ضبط "أحمد. ع" 40 سنة، مسجل خطر، حال تواجده في منطقة سكنه، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 مم، 3 طلقات من ذات العيار، وطبنجتا صوت.

وبمواجهته بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و نصف

لحظة وصول الرئيس السيسي إلى مقر القمة الإفريقية الروسية (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

"عيب كده".. مشاجرة بين هنا الزاهد ومتابعة بسبب طلعت زكريا

منذ يوم

حبس منتحل صفة ضابط سرق سيدة في عابدين

منذ ساعتين و 41 دقيقة

"الأسد" لـ"أردوغان": "أنت لص"

ads

الصور

image description

بالصور.. تامر عبد المنعم يكرم لبلبة بندوة قصر السينما

image description

مباراة فوز الزمالك على المقاولون وتصدر الدورى مؤقتًا

image description

"الهضبة" ونجوم الفن والرياضة في حفل زفاف شقيقة ملك قورة

image description

تامر عاشور والليثي وعدوية يشعلون حفل المنارة بحضور جماهيري كبير

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

الأكثر قراءة

بريطانيا ترفع حظر السفر لشرم الشيخ

هجوم إخوانى على «جو شو»: يسعى للمال والشهرة

هاني شاكر: "لن يحصل حمو بيكا على تصريح بالغناء طالما أنا موجود"

"عيب كده".. مشاجرة بين هنا الزاهد ومتابعة بسبب طلعت زكريا

أيام زمان

عبدالحليم حافظ جمع أكثر من 60 ألف جنيه إسترليني في 4 أيام بالمغرب

"غمزة عين" كادت أن تدفع ثريا سالم حياتها ثمنًا لها

اعتناق ليلى مراد للإسلام لحظة آذان الفجر.. تعرف على القصة

شريفة ماهر تزوجت من ستيني في سن الخامسة عشر والسبب "والدها"

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

تحذير.. تدخين الكبار يسبب فقدان النظر عند الأطفال

عادات تتحكم فى ضغط الدم و"السكرى" و"الكولسترول"

إنتاج جنين دون بويضات أو حيوانات منوية.. فقط قطعة جلد

أخصائى تغذية: 12 بيضة مسموح بتناولها يوميًا

الرئيس نيوز

"كالي" طفلة ولدت بوزن أقل من رطل لكنها تعيش بأعجوبة

التهديد الإيراني وطموح أردوغان.. أبرز عناوين الصحف الأجنبية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء

خاص| 3 سيناريوهات لتعديلات الضريبة على السجائر أول نوفمبر

"تحصيل القيمة المضافة من المرشدين".. المالية تحسم غداً خضوع الشركات السياحية للضريبة

منوعات

"فولوكوبتر" تطلق أول تاكسى جوى فى العالم بسنغافورة

العثور على مخلفات في سلاحف بحرية نافقة بكوريا الجنوبية

سكان بلدة رومانية يحزنون على "آيل" مصاب فضل الموت وسطهم

شرطة جنوب إفريقيا تصادر 12 صندوقًا من عظام الأسود

كشكول

ننشر الجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات 2019/2020

بالصور.. مذكرة تفاهم بين جامعتي "هليوبوليس" و"بيجاسو"المالطية

بالصور.. رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل سفير استراليا بالقاهرة

الأعلى للأزهر: تغيير مسميات بعض المعاهد بـ3 محافظات

إسلام سياسي

كيف تتحرك خلايا الإخوان في ألمانيا؟ (فيديو)

الانتحار والمخدرات والجنس المحرّم.. الانهيارات الأخلاقية تسيطر على شباب الإخوان

ضبط 22 إخوانيًا حاولوا استغلال "حادث محمود البنا" لأغراض إرهابية

الأكراد يطلبون مساعدة قوات الأسد بعد انسحاب أمريكا


زيت وسكر

إتاحة أراضٍ بمركز كفر الدوار لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي

نائب رئيس”المجتمعات العمرانية الجديدة” يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها ببدر

تعيين 269 شابًا بالقطاع الخاص في السويس

“التخطيط”: المنظومة الإلكترونية لتقييم الأداء الحكومي الأولى في تاريخ مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
لبنان.. بعد الورقة التخديرية
لواء.حمدى البطران
المصريون فى رسائل إنجليزية
غسان شربل
العهد والحكومة والحزب ورسائل الخيبة
يوسف إدوارد
توطين صناعة الحوار
المزيد

الثقافة

علي الدين هلال يناقش مستقبل الليبرالية فى مصر بصالون علمانيون

عرض "لا تطفئ الشمس" ضمن برنامج سينما إحسان عبد القدوس

الآن ناشرون وموزعون تصدر "أريد وطنًا" بالعربية

"الإعلام ومواجهة الشائعات" ندوة بالأكاديمية العربية للعلوم

صفحتنا ع الفيس بوك