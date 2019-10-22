تجديد حبس مسجل لحيازته أسلحة نارية في عين شمس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، اليوم الثلاثاء، حبس مسجل خطر 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة 3 أسلحة نارية.



وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارًا مفاده تمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عين شمس، من ضبط "أحمد. ع" 40 سنة، مسجل خطر، حال تواجده في منطقة سكنه، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 مم، 3 طلقات من ذات العيار، وطبنجتا صوت.



وبمواجهته بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.