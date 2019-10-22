"تويوتا" تخطط لبدء بيع سيارات كهربائية بأوروبا

قال شيجيكي تيراشي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "تويوتا" للسيارات في طوكيو اليوم الثلاثاء، إن الشركة اليابانية تخطط لبدء بيع سيارات كهربائية في أوروبا في مطلع العقد القادم.



وأفادت وكالة أنباء "بلومبرج" بأن الشركة تخطط للبدء بسيارات كهربائية أصغر حجمًا في أوروبا، بينما ستقدم في الولايات المتحدة نماذج متعددة تتضمن سيارات أكبر حجمًا.



من ناحية أخرى، ترغب الشركة في البدء في بيع سيارات كهربائية صغيرة جدًا في الهند، في أقرب وقت ممكن، وذلك بالتعاون مع شركة السيارات اليابانية الشهيرة، "سوزوكي".



وقال تيراشي إن شركته لا يمكنها التنافس من خلال بيع السيارات التي تستخدم البنزين، والسيارات الهجين فقط، حيث أصبحت اللوائح أكثر صرامة.

ومن المقرر أن تكشف الشركة النقاب عن سيارة جديدة مزودة ببطاريات صلبة بشكل تام، وذلك في أوليمبياد طوكيو في العام المقبل.