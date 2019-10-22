الإسكان والصحة يبحثان التعاون فى تطوير المستشفيات

عقدت وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصحة والسكان اجتماعًا لبحث أوجه التعاون فى تطوير المستشفيات، وذلك بحضور مسئولى الوزارتين والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.



وبحسب بيان لوزارة الإسكان قبل قليل، تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون فى تطوير المستشفيات والمنشآت الصحية، ولا سيما مستشفيات التأمين الصحي، والاستفادة من خبرات شركة المقاولون العرب فى هذا المجال، من أجل توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.



يأتي ذلك في إطار مساعي الحكومة لخلق حالة من التكامل بين مؤسساتها لتسهيل تسريع انجاز خطط التنمية التي تنفذها من ناحية، كذلك تبادل الخبرات للوصول لأفضل السبل الممكنة في تنفيذ المشروعات بشكل مستدام.