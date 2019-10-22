القوى العاملة: المنظومة التشريعية متوافقة مع "العمل الدولية"

قال وزير القوي العاملة، إن التعاون والتنسيق المستمر والفاعل وإنكار الذات بين الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، وبين مجلس النواب ممثلًا في لجنة القوى العاملة، أسفر عن إقرار منظومة تشريعية متكاملة تقوي من موقف مصر أمام المنظمات الدولية وتحقق كافة ملاحظات منظمة العمل الدولية.



وأضاف، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: "إننا كان أمامنا هدف واضح ومحدد، وهو إقرار المنظومة التشريعية، وهو ما تم بالفعل في الانتهاء من ملاحظات قانون النقابات العمالية، والانتهاء من قانون العمل".



وأكد الوزير أن النائب محمد وهب الله، كان يبيت بالوزارة حتى تم الانتهاء من هذا القانون، والدفع به لمجلس الوزراء، ومن ثم لمجلس الدولة ثم أحيل لمجلس النواب، مضيفًا: "أشكر لجنة القوى العاملة التي انتهت من مناقشته، وأصبح جاهزًا للعرض على الجلسة العامة وإقراره".



وأشار إلى أن الانتهاء من المنظومة التشريعية يؤكد أن مصر تتوافق مع كافة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها واحترامها، وكذلك تتوافق مع منظمة العمل الدولية.