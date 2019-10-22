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سياسي

فيديو.. تقرير يكشف مخطط الإخوان للتمدد بألمانيا عبر منظمات إسلامية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:15 ص
جريدة الدستور
محمد الشريف
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كشفت مؤسسة "ماعت جروب"، في تقرير لها، عن تفاصيل جديدة عن تمدد الإخوان في ألمانيا، وذلك من خلال المنظمات والمؤسسات والمساجد التابعة للإخوان، في ألمانيا، خاصة في ظل التحذير من خطر هذه الجماعة الإرهابية في دول أوروبا على الحياة الديمقراطية، وأنها أخطر من تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين.

وأكد التقرير، أن تنظيم الإخوان الإرهابي ينشط في ولاية شمال الراين، والتى يعمل عناصر الجماعة على استقطاب اللاجئين وضمهم إلى الجماعة، من خلال الجمعية الإسلامية التابعة لجماعة الإخوان، وتجنيد العناصر لخدمة التنظيم الإرهابي عبر هذه الجمعية.

ولفت التقرير، في تفاصيله، إلى أن القيادى الإخواني إبراهيم الزيات، هو من يترأس المجموعات الإخوانية في ألمانيا، والذى أُطلق سراحه في عهد حكم الإخوان الإرهابية، وتوليه مهام مسئول الجماعة في ألمانيا، لخدمة التنظيم الإرهابي، ولفت التقرير إلى أن الجماعة تنشر مفاهيمها الخاطئة والمتشددة بين الجاليات في ألمانيا، والدعوة للانضمام إلى الجماعة، كمخطط جديد للتمدد في الخارج.

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