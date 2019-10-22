لحظة وصول الرئيس السيسي إلى مقر القمة الإفريقية الروسية (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات حية، من لحظة وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مدينة سوتشى الروسية لرئاسة القمة الإفريقية - الروسية.



ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مدينة سوتشي الروسية في مستهل زيارته لرئاسة أعمال المنتدي الاقتصادي الروسي الإفريقي والقمة الروسية الإفريقية، والتي تعقد للمرة الأولى، وذلك برئاسة مشتركة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي حاليًا والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، وبحضور عدد من قادة الدول الإفريقية وكبرى المنظمات الإفريقية.



ويعقد الرئيس خلال الزيارة عددًا من اللقاءات مع بعض الزعماء ورؤساء الدول الأفارقة المشاركين في القمة والمنتدى، لبحث وتبادل وجهات النظر بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم فى شتى المجالات، إضافة إلى تبادل الرؤى والتقديرات حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.