أسباب تأجيل التقرير السنوي الثاني عن حالة الإعلام في مصر

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، عن أسباب تأخر إصدار التقرير السنوي الثاني للمجلس، والذي كان من المقرر له الصدور في أغسطس الماضي، إلا أنه حتى الآن لم يتم إصداره.



وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه على الرغم من انتهاء جميع لجان المجلس من صياغة الجزء الذي يخصها في التقرير، إلا أن الأمانة العامة لم تنته بعد من تقريرها عن نشاطها خلال العام الماضي.



وتابعت: «تغيير الأمين العام للمجلس له دور كبير في الأمر، حيث إن القبض على الأمين العام السابق أحمد سليم، واختيار الدكتور عصام فرج، أجل انتهاء الأمانة العامة من تقريرها».



وأكدت المصادر أنه وفق القانون المنظم، فإن التقرير السنوي للمجلس لا بد أن يتم إرفاقه بتقرير عن نشاط الأمانة العامة للمجلس.